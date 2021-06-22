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Школьница из Кыштыма сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

Сегодня, 16:14 Категория: Образование
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В этом году Единый государственный экзамен по химии сдавали 26 кыштымских одиннадцатиклассников. Лучший результат – сто баллов – у выпускницы второй школы Дарьи Варламчевой. Таких абсолютных познаний химии наши школьники ещё не демонстрировали. Средний балл в Кыштыме по этому предмету – 55, что тоже весьма неплохо.

 

Порадовали и результаты ЕГЭ по литературе. Её в качестве экзамена выбрали десять человек. Лучше всего – на 90 баллов – с литературой справилась одиннадцатиклассница из третьей школы Алёна Кустова. Для сравнения: в прошлом году наивысший балл по этому предмету был равен 77.

 

Хорошо знают кыштымские школьники и русский язык. Лучший результат – 98 баллов – у Дарьи Старченко из второй школы. Еще двое выпускников первой школы сдали ЕГЭ по русскому языку на 96 баллов, двое учеников тринадцатой школы – на 94 балла, двое учеников третьей школы – на 90 баллов.

 

Стали известны и результаты ЕГЭ по профильной математике – её выпускники выбирают, если математика нужна для поступления в ВУЗ. В остальных случаях достаточно сдать ЕГЭ по базовому уровню математики. Профильную выбрали 84 человека. Лучший результат – сразу у двух выпускников. Мария Полеева и Никита Колотушкин из второй школы сдали «царицу наук» на 88 баллов каждый. К сожалению, один выпускник не справился с заданиями и не смог преодолеть минимальный порог ЕГЭ по профильной математике. Аттестат юноша получит. А вот поступить в ВУЗ, где учитываются результаты ЕГЭ именно по этому предмету, он в этом году не сможет.

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Теги: Кыштым ЕГЭ химия результаты математика

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