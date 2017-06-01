Школьнику из Кыштыма не хватило всего восьми баллов, чтобы показать максимальный результат на ЕГЭ

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Образование

Стали известны итоги единого государственного экзамена по литературе, физике и обществознанию.

Обществознание на протяжении многих лет является у выпускников самым популярным предметом по выбору. В этом году его сдавали больше половины кыштымцев – 65 из 115. Вчерашний ученик из первой школы Владислав Киндеев набрал 92 балла! Средний экзаменационный балл по обществознанию в Кыштымском городском округе – 58.

В качестве предмета по выбору физику предпочли 29 кыштымских школьников. Лучший показатель – 85 баллов – у выпускника второй школы Артёма Воронова. Средний балл по городу – 56.

По литературе экзаменовались только шестеро. Две выпускницы – Юля Батыгина из второй школы и Настя Гайдухина из первой – набрали одинаковое количество баллов – 87. В Кыштыме это лучший результат.