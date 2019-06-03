В Кыштыме выпускники впервые получили высокие баллы за ЕГЭ по химии и истории

Автор: КР от Вчера, 14:16 Категория: Образование

Стали известны результаты единого госэкзамена по ряду предметов. Так, впервые за последние годы кыштымские выпускники блеснули знаниями химии. В этом году её сдавали 24 человека.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования округа Елена Трошина, лучший результат – 98 баллов – сразу у двух одиннадцатиклассников. Это Дарья Щелгачёва из первой школы и Валерия Николашкина из второй.

Такой же показатель, и тоже впервые за многие годы, за экзамен по истории. Всего двух баллов до сотни не хватило выпускнице второй школы Екатерине Хариной.

Порадовали нынешние одиннадцатиклассники и знаниями математики. Многие набрали 70 баллов и выше. Однако наибольшее количество баллов – 90 – у выпускника первой школы Александра Ляпина.