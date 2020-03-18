Школьник из Кыштыма продолжает борьбу за звание лучшего в регионе

Сегодня, 15:28 Категория: Образование

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Вчера, 17 марта, прошли первые испытания областного этапа конкурса «Ученик года – 2020». Напомним, Кыштымский городской округ представляет десятиклассник первой школы Виталий Корабельников.

В первый день участники показали творческие визитки, приняли участие в интеллектуальном этапе краеведческого конкурса «Широка моя страна родная».

На конкурсе Виталию помогает группа поддержки из числа друзей и одноклассников. В конкурсе визитных карточек они совместно показали «Гусарский бал». Их выступление даже было отмечено в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня Виталий Корабельников представит мастер-класс на этапе «Формула успеха» и примет участие в открытой дискуссии. Вечером школьников ждёт конкурс инфографики.



– Вчера мы прошли испытание на знание школьных предметов и определяли известных актёров по портретам, – сказал сайту «КР» Виталий Корабельников. – У всех участников есть шансы на победу, у меня их не меньше.

В областном этапе конкурса «Ученик года – 2020» принимают участие 48 школьников из 41-го муниципалитета Челябинской области. Имя лучшего назовут 20 марта.