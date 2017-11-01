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Юные скрипачи из Кыштыма стали одними из лучших на Южном Урале

Автор: КР от Сегодня, 15:04 Категория: Культура

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Ученицы кыштымской детской школы искусств приняли участие в XVI  областном конкурсе струнных ансамблей.  Они стали лауреатами первой степени и дипломантами.

 

В конкурсе приняли участие воспитанницы Елены Александровны Игумновой: шестилетняя Мария Рякина, десятилетняя Сусанна Пономарёва и семилетняя Диана Кропачева. Два дуэта девочек  (Мария выступала дважды) исполняли обработки неаполитанской народной песни «Санта Лючия», греческой народной песни «Колечко», а также такие известные музыкальные произведения, как «Моцарт и немного джаза» Александра Черненко и «Хлопай в ладоши» Джорджа Гершвина.


Конкурс проходил в Южно-Уральском государственном институте искусств им. П. И. Чайковского под патронажем министерства культуры Челябинской области. В общей сложности в нём приняли участие 47 ансамблей из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Миасса и других городов.

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