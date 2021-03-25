В Кыштыме ЕГЭ испытали на родителях

Сегодня, 13:56 Категория: Образование

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Вчера на базе школы № 1 прошёл ЕГЭ для родителей. Цель мероприятия – ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, сформировать общее представление о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, преодолеть собственные страхи и помочь своим детям снизить тревожность, чтобы пережить этот непростой и ответственный этап в своей жизни.

Экзаменационные испытания прошли родители, депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Юлия Золотова и корреспондент «Кыштымского рабочего» Светлана Славина. Организаторы провели участников экзамена через все положенные процедуры.

Какой предмет предстояло сдавать взрослым и какие вопросы решались после родительского ЕГЭ за «круглым столом», вы узнаете из завтрашнего номера «Кыштымского рабочего».