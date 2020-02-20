В Кыштыме родители будущих выпускников напишут ЕГЭ по истории

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Уже завтра родители учеников 10 и 11 классов сядут за школьные парты. Взрослые на собственном опыте пройдут процедуру сдачи единого государственного экзамена по истории. Такой урок пройдёт во всех российских городах.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Елена Трошина, условия сдачи ЕГЭ будут приближены к настоящим. Сначала родителей ждёт проверка через металлоискатель, затем линейка. В аудитории экзаменующиеся будут рассажены по одному человеку за парту. Задания распечатают также в присутствии родителей.

Вот только количество заданий будет меньше, да и время на их выполнение – 30 минут, а не три часа 55 минут, как на настоящем экзамене.

Затем участники ЕГЭ и педагоги соберутся за круглым столом, где родители смогут задать любые интересующие их вопросы и поделиться своим мнением. Результаты экзамена станут известны в тот же день.

В этом учебном году единый государственный экзамен будут сдавать около двухсот кыштымских одиннадцатиклассников.