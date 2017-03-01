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Родители четвероклассников из Кыштыма пожаловались в ЛДПР на сбор денег в школе

Автор: КР от Сегодня, 13:09 Категория: Образование

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В штаб-квартиру Челябинского регионального отделения ЛДПР обратились родители четвероклассников из города Кыштыма, где за каждого ученика в феврале просили сдать по 200 рублей на тиражирование экзаменационных билетов. Отец одной из учениц заявил, что 200 рублей – сумма, конечно,  небольшая, но дело в принципе. По его мнению, деньги на подобные нужды должны выделяться из бюджета.

 

Председатель  фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябинской области  Дмитрий Рябов направил запрос в управление по делам образования Кыштымского городского округа.

 

Как пояснила сайту «КР»  начальник управления Светлана Попинако,  речь в обращении шла о школе №13. Здесь по решению родительского комитета действительно объявили сбор денег  для тиражирования контрольно-измерительных материалов, необходимых для проведения мониторинга качества образования.  На бланки  проверочных работ для всех учеников школы требуется около 16 000 рублей. Педагоги и родители приняли совместное решение о том , что бюджетные средства целесообразнее будет направить на приобретение учебников, а деньги на бланки собрать сообща. При этом от взноса в размере 200 рублей были сразу же освобождены  многодетные и малообеспеченные семьи.

 

Светлана Попинако также сообщила, что официальный запрос от либерал-демократов в управление по делам образования пока не поступал. Но проверка уже проведена, и в случае необходимости  ответ будет дан без промедления. По её  словам, всем руководителям школ ещё раз напомнили о том, что они  и без того хорошо знают: никакие  денежные сборы нельзя проводить без решения родителей учеников.

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