Родители четвероклассников из Кыштыма пожаловались в ЛДПР на сбор денег в школе

Автор: КР от Сегодня, 13:09 Категория: Образование

В штаб-квартиру Челябинского регионального отделения ЛДПР обратились родители четвероклассников из города Кыштыма, где за каждого ученика в феврале просили сдать по 200 рублей на тиражирование экзаменационных билетов. Отец одной из учениц заявил, что 200 рублей – сумма, конечно, небольшая, но дело в принципе. По его мнению, деньги на подобные нужды должны выделяться из бюджета.

Председатель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябинской области Дмитрий Рябов направил запрос в управление по делам образования Кыштымского городского округа.

Как пояснила сайту «КР» начальник управления Светлана Попинако, речь в обращении шла о школе №13. Здесь по решению родительского комитета действительно объявили сбор денег для тиражирования контрольно-измерительных материалов, необходимых для проведения мониторинга качества образования. На бланки проверочных работ для всех учеников школы требуется около 16 000 рублей. Педагоги и родители приняли совместное решение о том , что бюджетные средства целесообразнее будет направить на приобретение учебников, а деньги на бланки собрать сообща. При этом от взноса в размере 200 рублей были сразу же освобождены многодетные и малообеспеченные семьи.

Светлана Попинако также сообщила, что официальный запрос от либерал-демократов в управление по делам образования пока не поступал. Но проверка уже проведена, и в случае необходимости ответ будет дан без промедления. По её словам, всем руководителям школ ещё раз напомнили о том, что они и без того хорошо знают: никакие денежные сборы нельзя проводить без решения родителей учеников.