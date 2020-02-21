В Кыштыме родители старшеклассников сдали ЕГЭ по истории

Сегодня, 15:01 Категория: Образование

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Сегодня средняя школа № 1 стала площадкой для проведения всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Челябинская область участвует в ней в третий раз.

В Кыштыме акцию поддержали представители всех школы. В так называемой комнате ожидания до начала экзамена мамы старшеклассников вспоминали свои школьные годы и выпускные испытания. Некоторые признавались, мол, коленки дрожат, как перед настоящим экзаменом.

Процедура сдачи ЕГЭ для родителей была максимально приближена к реальности. Все они, предъявив паспорт, проходили через металлоискатель. Затем начальник Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Попинако провела линейку. На протяжении всего экзамена возле кабинета в обязательном порядке дежурил медицинский работник.

В аудитории родителей рассадили за парты по одному человеку и провели подробный инструктаж. После этого на глазах экзаменующихся был распечатан диск с контрольно-измерительными материалами. Каждый участник получил индивидуальный комплект экзаменационных материалов.

На выполнение 11 заданий по истории родителям отводилось полчаса.

ЕГЭ завершился круглым столом, где все желающие могли задать любые интересующие их вопросы. Каждая мамочка получила сертификат участника акции «ЕГЭ для родителей» и проверенные задания.

Подробнее материал на эту тему, а также рекомендации медиков для экзаменующихся и их родителей, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».