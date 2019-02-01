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В Кыштыме ЕГЭ будут сдавать и родители

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Образование

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Родители выпускников Кыштымского городского округа примут участие во Всероссийской акции по сдаче ЕГЭ 26 февраля в первой школе. Инициатор её проведения – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

 

В Кыштыме сдавать ЕГЭ родители будут уже в третий раз.

 

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, цель этой акции – повышение информативности родителей об особенностях всех экзаменационных процедур –  от прохождения рамки металлодетектора до получения результатов.

 

В управлении по делам образования рассчитывают, что участие в акции позволит родителям снять психологическое напряжение и правильно настроить на экзамены своих детей.

 

Единственное отличие от настоящего экзамена – это объём выполняемых заданий. Родители получат по русскому языку его сокращённый вариант.


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