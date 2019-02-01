В Кыштыме ЕГЭ будут сдавать и родители Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Образование 0 Родители выпускников Кыштымского городского округа примут участие во Всероссийской акции по сдаче ЕГЭ 26 февраля в первой школе. Инициатор её проведения – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В Кыштыме сдавать ЕГЭ родители будут уже в третий раз. Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, цель этой акции – повышение информативности родителей об особенностях всех экзаменационных процедур – от прохождения рамки металлодетектора до получения результатов. В управлении по делам образования рассчитывают, что участие в акции позволит родителям снять психологическое напряжение и правильно настроить на экзамены своих детей. Единственное отличие от настоящего экзамена – это объём выполняемых заданий. Родители получат по русскому языку его сокращённый вариант. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить