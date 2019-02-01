В Кыштыме ЕГЭ будут сдавать и родители

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Образование

Родители выпускников Кыштымского городского округа примут участие во Всероссийской акции по сдаче ЕГЭ 26 февраля в первой школе. Инициатор её проведения – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В Кыштыме сдавать ЕГЭ родители будут уже в третий раз.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, цель этой акции – повышение информативности родителей об особенностях всех экзаменационных процедур – от прохождения рамки металлодетектора до получения результатов.

В управлении по делам образования рассчитывают, что участие в акции позволит родителям снять психологическое напряжение и правильно настроить на экзамены своих детей.

Единственное отличие от настоящего экзамена – это объём выполняемых заданий. Родители получат по русскому языку его сокращённый вариант.