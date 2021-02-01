Кыштымских школьников приглашают поддержать «Добрую субботу»

Вчера, 09:52 Категория: Образование

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В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте 23 января 2021 года стартовала Всероссийская акция «Добрая суббота». Инициаторами акции выступили участники «Большой перемены», они предложили всем школьникам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек.

Как пояснила методист по работе с детскими объединениями Дома детского творчества Ольга Батятина, цель акции – познакомить школьников с волонтёрской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своём регионе. К участию в акции «Добрая суббота» приглашаются школьники, их родители, бабушки, дедушки и педагоги. Они могут провести субботу с пользой, помогая другим людям или природе: помочь с уборкой снега во дворе, покормить птиц, принести продукты пожилым людям или помочь им навести порядок дома, приготовить завтрак для своей семьи, поиграть во дворе с малышами, привезти корм в приют для животных. Свой личный добрый вклад в «Добрую субботу» можно снять на видео или сделать фотографии и опубликовать с хэштэгами #БольшаяПеремена и #ДобраяСуббота.

Предполагается, что акция «Добрая суббота» может стать традицией конкурса «Большая перемена» и будет проводиться еженедельно.

Каждую пятницу в социальной сети ВКонтакте, в группе «РДШ Кыштымский городской округ» (https://vk.com/public199773765) можно ознакомиться с афишей мероприятий акции «Добрая суббота».

Самые активные участники смогут получить призы от конкурса «Большая перемена»: термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.

Участие в мероприятиях акции «Добрая суббота» для детей является добровольным.