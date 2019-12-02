В Кыштыме школьники в рамках областной акции собрали корм для животных Автор: КР от Сегодня, 17:27 Категория: Общество 0 С начала учебного года кыштымские школьники активно принимают участие в проектах Российского движения школьников – экологической и спортивной направленности, информационно-медийной безопасности в сети интернет. Ученики четвёртой школы в рамках областной акции «Подари заботу» собрали корм для бездомных животных и передали его в кыштымский фонд «Симба». Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, теперь школьникам предстоит реализовать следующие этапы проекта – вовлечь ровесников в работу по сохранению окружающей среды, изучить актуальные экологические проблемы в регионе. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить