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Школьники Кыштыма всю зиму будут наблюдать за столовыми для птиц

Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Общество

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В Кыштыме объявлена городская акция «Покормите птиц», которая завершится только в апреле.

 

Как сказала сайту «КР» ответственная за акцию – методист по работе  с детскими объединениями Дома детского творчества Ольга Батятина, в неё включились все школы, где уже города завершились конкурсы на лучшую кормушку для птиц среди учеников пятых-седьмых классов. Теперь жюри выбирает, какая из кормушек будет признана самой лучшей в масштабах всего города.

В обязанности участников акции входит не только размещение кормушек на территорях своих школ, но и регулярное подкармливание птиц, наблюдение за пернатыми  и ведение дневников. Школьники будут фиксировать, как часто птицы подлетают к кормушкам, их разновидности и другие интересные факты.

В апреле все участники акции «Покормите птиц» представят свои проекты, основанные на дневниковых записях.

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