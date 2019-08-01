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В Кыштыме по инициативе школьницы открыт сбор школьных принадлежностей к началу учебного года детей, пострадавших при наводнении в Иркутской области

Автор: КР от Сегодня, 15:23 Категория: Общество

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Инициатором выступила ученица пятого класса школы № 13 Анастасия Устинова. Её поддержала куратор Российского движения школьников в Кыштыме, методист по работе  с детскими объединениями Дома детского творчества Ольга Батятина. Сама акция проходит под эгидой этого движения.

 

Акция под название «Рюкзак для друга» начнётся с предстоящего понедельника – она проводится по всей стране под эгидой движения, обозначенного выше. Любые школьные принадлежности готовы принять с девяти до 15 часов в Доме детского творчества, в кабинете № 11.

 

– Наверняка есть те, у кого в столе естьнетронутый набор ручек и пара тетрадок, – сказал сайту «КР» Анастасия Устинова. – Настал их звёздный час. Но все канцтовары должны быть новыми. Это требование санитарно-эпидемиологических норм.

 

Принять школьные принадлежности могут и по выходным дням, но по согласованию с Анастасией Устиновой. Кроме того, у совсем занятых граждан, школьница готова лично забрать из дома гуманитарную помощь для детей в Иркутской области.


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