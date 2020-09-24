Педагоги Кыштыма получат дополнительные выплаты

Сегодня, 14:08 Категория: Образование

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Педагоги Челябинской области будут получать выплаты за классное руководство. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер.

По инициативе президента России Владимира Путина утверждена ежемесячная денежная выплата за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей.

В Челябинской области такую выплату начнут получать почти 18 тысяч педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

На реализацию данного мероприятия в регионе в этом году выделены средства федерального бюджета в объеме 563,5 млн. рублей.