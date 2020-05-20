Соцработники получат стимулирующие выплаты сразу после поступления средств из федерального бюджета

Сегодня, 13:07 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу произвести стимулирующие выплаты социальным работникам сразу после поступления средств из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

– Хочу напомнить, что мы приняли решение ещё до федеральных вводных, понимая, что категория, которая занимается социальным обслуживанием населения тоже нуждается в поддержке, – сказал Алексей Текслер.

Как только было принято решение о том, что 29 социальных учреждений региона переходят на превентивную изоляцию, из областного бюджета были выделены 68,5 миллионов рублей, в том числе на стимулирование работников – 45,4 миллиона. Расчёт был произведён на две смены.

7 мая завершилась первая 14-дневная смена. За неё все средства в полном объеме перечислены в государственные учреждения. В муниципальных учреждениях все выплаты будут произведены до конца месяца.

Повышенный размер выплат получают работники учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса инфекции. Из 29 в регионе два таких учреждения – Троицкий детский дом-интернат и Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Размеры выплат:

Врачи – 40 тысяч рублей (в учреждениях без заноса инфекции), 60 тысяч рублей (в учреждениях, где зафиксирован случай заноса).

Средний медицинский персонал – 25 и 35 тысяч рублей.

Весь социальный блок: социальные работники, специалисты по социальной работе, психологи. Выплаты – 25 и 35 тысяч рублей.

Медицинский персонал – 15 и 20 тысяч рублей, технический персонал и персонал, занятый на иных должностях – 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

В случае, если сотрудник вынужденно прервал режим превентивной изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся смена (14 дней). Если по другим обстоятельствам, выплата будет произведена пропорционально отработанным дням.



Федеральные выплаты сотрудники социальных учреждений смогут получить после 1 июня.

Также в регионе введена выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги