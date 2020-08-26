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Южноуральские пенсионеры получат по 700 рублей ко Дню пожилого человека

Сегодня, 15:09 Категория: Общество
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Решение поддержать людей старшего поколения принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Единовременная выплата приурочена ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября.

По решению главы региона пенсионеры начнут получать деньги с сентября. Сумма выплаты составляет 700 рублей.

Выплату получит более 909 тысяч южноуральцев – те, кто на 1 октября 2020 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), и получает пенсию (независимо от ее вида).

Всего на эти цели из региональной казны выделено порядка 636 миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

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Теги: Кыштым Пенсионеры Челябинская область Выплаты День пожилого человека

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