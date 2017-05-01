Жители Кыштыма активно откликаются на призыв задавать вопросы главе округа
Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Общество
«Горячая линия» с главой Кыштымского городского округа традиционно проходит в редакции «Кыштымского рабочего» в последний четверг каждого месяца (за исключением летних). Кыштымцы могут напрямую задать по телефону наболевшие вопросы.
Вчера главе округа Людмиле Шеболаевой в течение часа поступило 12 обращений. Среди них – по обеспечению горячей водой микрорайона Каолиновый и домов в районе вокзала и абразивного завода, которые отапливают котельные ООО «ЮжУралСпецМВ» и ООО «СТЭП». По словам Людмилы Шеболаевой, в ближайшее время эти компании должны представить в администрацию данные по летнему режиму работы котельных.
Из района Каолинового последовал звонок от родителей, обеспокоенных скоплением транспорта около школы. Этот вопрос изучит ГИБДД. Жители улицы Свердловой пожаловались, что траншею газопровода соседи приспособили под слив домашних нечистот. Просьба разобраться с беспорядком около одного из частных домов обратились и жители улицы Графитовая. Эти ситуации изучат городские службы.
Садоводы СНТ «Кварц» интересовались сроками возобновления электроснабжения. По словам главы, сейчас всё зависит от заключения договорных отношений между садоводческим товариществом и энергоснабжающей организацией. Кроме того, были обращения по благоустройству дворовых территорий, по капремонту многоквартирных домов, по задержке компенсаций за ЖКУ. Все вопросы взяты под контроль отделом по работе с обращениями граждан администрации округа.
Комментарии
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В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
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Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
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