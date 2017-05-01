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Жителей Кыштыма призывают к легализации трудовых отношений

Автор: КР от Сегодня, 13:35 Категория: Экономика и бизнес

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В администрации Кыштымского городского округа работает «горячая линия» по вопросам неформальной занятости граждан и легализации трудовых отношений на территории округа.  Это защищает права самих работников и расширяет налогооблагаемую базу.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по экономике и финансам Алексей Заикин, поводом для обращения на «горячую линию» может служить отказ работодателя в заключении трудового договора при приёме на работу, а также факты выдачи заработной платы «в конвертах». 

 

В Кыштымском округе в прошлом году  создана комиссия по снижению неформальной занятости, которую возглавляет Алексей Заикин. На шести заседаниях были рассмотрены четыре факта по нарушениям в сфере трудовых отношений. По двум случаям проверку проводила прокуратура города. Работодатели были привлечены к административной ответственности и оформили работников. Ещё в двух случаях кыштымцы, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В одном случае гражданин стал легально работать таксистом, во втором узаконил деятельность по приёмке металлолома.

 

По словам Алексея Заикина, в этом году комиссия усилила контроль за сезонной торговлей и в двух случаях это помогло официально трудоустроить продавцов. Также сейчас рассматривается обращение по Кыштымскому заводу газобетона.

 

Звонок на «горячую линию» по вопросам неформальной занятости граждан и легализации трудовых отношений на территории округа может быть анонимным. Телефоны линии: 8 (35151) 4-05-26; 4-25-96. Время приёма звонков: с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 16 часов.

 

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