В Кыштыме техническая лаборатория получила президентский грант

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Фото пресс-службы администрации КГО

Проекту «Техническая лаборатория «Аниматориум» для детей с ограниченными возможностями здоровья выделен грант Президента Российской Федерации. Его общая сумма с учётом софинансирования составила 789 тысяч 482 рубля. Проект реализуется на базе Дома детского творчества в Кыштыме. Техническую лабораторию оснастят современным оборудованием для организации практико-ориентировочных обучающих занятий, мастер-классов и творческих мероприятий.

Проект повысит уровень компьютерной грамотности детей, поможет приобрести новые знания в области современных технологий, поспособствует социальной адаптации.

