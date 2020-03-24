Кыштымцам предлагают изменить свой город к лучшему: РМК объявила о новом сезоне конкурса

Сегодня, 11:35 Категория: Общество

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Ученики всех школ на всех территориях присутствия Русской медной компании смогут вновь разработать и реализовать проекты по поддержке спорта и здорового образа жизни, образования, культуры, экологии и благоустройства.

Как сообщает пресс-служба РМК, победители конкурса получат финансирование от компании, их задумки воплотятся в жизнь уже до конца этого года.

Нынче гранты на реализацию проектов школьников увеличены на 50 тысяч рублей – до 350 тысяч. В конкурсе могут принять участие ученики средних и старших классов из Кыштыма, Карабаша, Варны, Карталов, Коркино, Томинского сельского поселения, поселка Межозёрного и Фершампенуаза, дети и подростки из Полевского Свердловской области и Новоорского района Оренбургской области.

Проекты будут оцениваться по нескольким критериям – актуальность проблемы для территории, уровень проработки проектов, ожидаемый эффект.

В прошлом году победителем конкурса в Кыштыме стал ученик школы № 1 Александр Трифонов. Он предложил открыть техническую лабораторию «Аниматориум» в Доме детского творчества, оснащённую современным оборудованием. Целью проекта стало привлечение к техническому творчеству детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас лаборатория успешно функционирует.