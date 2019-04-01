В Кыштыме определили лучший социальный проект, представленный на конкурс Русской медной компании

Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», Русская медная компания проводит конкурс «Изменим наш город к лучшему» в третий раз. Заявки на участие в нём подали ученики пяти школ Кыштымского городского округа. В этом году сумма денег, выделяемых РМК на реализацию лучшего проекта, увеличена на 50 тысяч рублей и составила 300 тысяч.

Сегодня в актовом зале Дома детского творчества прошла защита шести социальных проектов.

Ученики третьей школы презентовали проект по созданию на территории своего учебного заведения туристической площадки для занятий клуба «Эхо». Вторая средняя школа представила проект под названием «Уютный уголок детства» – по благоустройствоу школьной территории. Ученица десятого класса вечерней школы Алёна Моисеева ратует за появление небольшой спортивной площадки.

Сразу два проекта подготовили воспитанники детско-юношеского центра технического творчества. В первом они предлагают на набережной у Народного дома установить скамейку с солнечными батареями. Она позволила бы заряжать сотовые телефоны даже ночью. А второй проект – создание на базе этого учреждения дополнительного образования дизайн-студии «Новый город», где они смогли бы разрабатывать и другие проекты по благоустройству Кыштыма.

Лучшей признана презентация девятиклассника первой школы Александра Трифонова. Он предлагал на базе объединения «Компьютерия» Дома детского творчества создать техническую лабораторию «Аниматориум».

– Мой проект направлен на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья техническому творчеству, – сказал сайту «КР» Александр. – «Аниматориум» позволил бы им хорошо познать компьютерную грамотность, что крайне необходимо в современном мире. Специальная программа позволит создавать простые анимационные ролики и печатать текст, не глядя на клавиатуру.

Теперь реализация этого проекта – приобретение шести новых компьютеров и программного обеспечения – будет профинансирована Русской медной компанией.

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук подтвердила, что глава округа Людмила Шеболаева, как и в прошлые годы, также примет решение о финансовой поддержке одного из проектов. Жюри будет рекомендовать ей проект дизайн-студии «Новый город».

– Все проекты были очень проработаны. Ребята сами проводили социологические исследования, выявляли проблемы, которые волнуют их сверстников, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления социальной политики Русской медной компании Мария Есенина. – Следующим участникам пожелала бы больше креативных идей, не надо бояться их высказывать, потому что всё, что мы сегодня услышали, принято во внимание. И цепочка этих изменений вашего города к лучшему уже запущена.