Школьники из Кыштыма стали призёрами регионального конкурса. Они представили свой взгляд на профессию будущего

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Восьмиклассницы Анастасия Каледина и Ирина Приходько, семиклассница Екатерина Слипчук и пятиклассник Юрий Шарпёнков из школы № 4 заняли второе место в региональном проекте «Новые горизонты». Его организаторами выступил областной центр дополнительного образования детей и Российское движение школьников.



Цель проекта – познакомиться с профессиями будущего. В нём приняли участие 31 ученик из восьми городов Челябинской области. Кыштымские ребята стали призёрами в номинации «Мой взгляд на профессию».



Как сказали сайту «КР» в школе № 4, ребята побывали в отделе по делам несовершеннолетних ОВД города Кыштыма, взяли интервью у инспектора по делам несовершеннолетних, майора полиции Анастасии Стуковой, предварительно изучив специфику её работы, требования к профессии, должностные обязанности. А затем выпустили фильм об этой профессии.



Теперь ребята ждут окончания режима самоизоляции, после которого в Челябинске пройдёт церемония награждения победителей и призёров. Помимо дипломов они получат и ценные призы.