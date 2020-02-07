Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Школьницы из Кыштыма вошли в число лучших знатоков обществознания и экологии

Сегодня, 08:46 Категория: Образование
196
0

Две кыштымские старшеклассницы стали призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Девятиклассница из десятой школы Юлия Рогозина отличилась в знаниях по обществознанию. А десятиклассница из тринадцатой школы Екатерина Абрамова стала призёром олимпиады по экологии.

 

Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Елена Трошина, всего на региональном этапе наш город будут представлять 53 школьника. Ученики кыштымских школ проверят свои знания практически по всем предметам – русскому и английскому языкам, математике, литературе, биологии, химии, истории и другим.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым олимпиады школы

Похожие публикации:

Школьники из Кыштыма отправятся покорять олимп знаний в Челябинск

Школьница из Кыштыма прошла во всероссийский тур олимпиады по физкультуре

Школьники Кыштыма достойно выступают на региональных олимпиадах

Больше всего – знатоков биологии

Высший класс по математике

Комментарии:

Добавить