Школьницы из Кыштыма вошли в число лучших знатоков обществознания и экологии

Сегодня, 08:46 Категория: Образование

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Две кыштымские старшеклассницы стали призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Девятиклассница из десятой школы Юлия Рогозина отличилась в знаниях по обществознанию. А десятиклассница из тринадцатой школы Екатерина Абрамова стала призёром олимпиады по экологии.

Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Елена Трошина, всего на региональном этапе наш город будут представлять 53 школьника. Ученики кыштымских школ проверят свои знания практически по всем предметам – русскому и английскому языкам, математике, литературе, биологии, химии, истории и другим.