Школьница из Кыштыма получила диплом «Надежда российской науки»

Автор: КР от Сегодня, 12:10 Категория: Образование

Он проходил в Москве, в Российской академии естествознания и собрал авторов ставших победителями заочного этапа научно-исследовательских и творческих работ. Семиклассница тринадцатой школы из города Кыштыма Екатерина Малышкина удостоена диплома второй степени.

Вместе с Катей в столицу поехала и её педагог по математике Татьяна Дубынина. Вместе они уже второй год занимаются проектной работой «Геометрические сказки – фракталы».

– До этого мы с ней прошли муниципальный этап, где стали победителями, – сказала сайту «КР» Татьяна Владимировна. – На региональном уровне получили диплом второй степени. Эту работу Катя защищала с применением компьютерной графики. Было проведено более углублённое изучение фракталов.

Тезисы работы Екатерины Малышкиной опубликованы в журнале «Научное творчество школьников». Помимо этого, она была награждена дипломом «Надежда российской науки» и отмечена дипломом «За лучший устный доклад».

Её научный руководитель Татьяна Дубынина выступила на проходившей параллельно научно-практической конференции «Современные проблемы школьного образования». Она одна из немногих, кто был награждён дипломом «За успехи в образовании юношества», дипломом руководителя победителя конкурса «Старт в науке», благодарственным письмом Российской академии естествознания за руководство научной работой учащихся, медалью К. Д. Ушинского, основателя научной педагогики в России.

– В средней школе №13 в течение трёх лет реализовывался научно-прикладной проект по развитию естественно-математического и технологического образования, – сказала сайту «КР» директор школы № 13 Любовь Молокостова. – В этом учебном году на муниципальном этапе призёрами и победителями стали 26 человек. На региональном этапе областной олимпиады школьников по физике призёром стал ученик 7б класса Лев Дудин, на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в число призёров по технологии вошёл ученик 9б класса Никита Силантьев. А вместе с одноклассником Владиславом Свердловым он стал ещё и победителем по предмету ОБЖ.