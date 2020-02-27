Школьники из Кыштыма стали победителями и призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады

Сегодня, 12:26 Категория: Образование

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Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Двое кыштымских учеников вошли в число победителей. Никита Силантьев из тринадцатой школы блестяще справился с заданиями по ОБЖ, а Никита Меньшаков из первой школы победил в олимпиаде по английскому языку.

Кроме того, четверо кыштымцев заняли призовые места на региональном этапе. Юлия Рогозина из десятой школы отличилась в знаниях по обществознанию. Сразу три ученицы тринадцатой школы – Дарья Бугаева, Екатерина Абрамова и Эвелина Гаврилова – стали призёрами олимпиад по ОБЖ и экологии. Дарья и Эвелина отлично знают основы безопасности жизнедеятельности, Екатерина – экологию.

Всего на региональном этапе Кыштым представляли около 50 юношей и девушек.