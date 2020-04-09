В Кыштыме учителя и школьники осваивают дистанционное обучение

Сегодня, 13:17 Категория: Образование

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С 6 апреля все школы Кыштымского городского округа возобновили работу в режиме дистанционного обучения. Это продолжится до особого распоряжения.

При этом порядок, форму, используемые технические средства педагоги выбирают сами в зависимости от обеспеченности компьютерами и интернетом учеников.

Как показал мониторинг трёх рабочих дней, 94 процента учителей имеют возможность проводить уроки из дома. Также у 96 процентов учеников не возникло сложностей с получением дистанционного образования.



Ученики начальных классов могут проводить беспрерывно за компьютером 20-25 минут, а школьники с 5 по 11 класс – не более 35 минут.



Из-за высокой нагрузки на основные серверы «Сетевого города», где ученики получают задания от педагогов, в понедельник и вторник возникли сложности с загрузкой домашнего задания. В связи с этим в управлении по делам образования Кыштымского городского округа разработали график посещения портала для каждого класса. Это позволило несколько разгрузить нагрузку на сервер.



В то же время учителя создают беседы в социальных сетях, организовывают видеоконференции с родителями и учениками, записывают видеоуроки. В социальных сетях для школьников дублируют задания по изучению нового материала и принимают на проверку домашние задания.



Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, обучение школьников, которые не имеют возможности регулярного выхода в интернет, а также в посёлках округа, проводится с помощью смс и прямых звонков.