Десятиклассник из Кыштыма претендует на звание «Ученик года» Челябинской области

Вчера, 09:26 Категория: Образование

201

0

С 17 по 20 марта в Челябинске пройдёт областной этап конкурса «Ученик года». На звание победителя претендует кыштымский десятиклассник из первой школы Виталий Корабельников. Он стали финалистом городского этапа.

Как сказал сайту «КР» Виталий, на протяжении двух недель он вместе со своей группой поддержки репетирует выступления для прохождения конкурсных испытаний.

После подведения итогов финалист «Ученика года» получит право представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе в Ульяновске.