В Кыштыме выберут лучшего ученика года Автор: КР от Вчера, 17:11 Категория: Образование 0 В городском конкурсе «Ученик года – 2019» примут участие пятеро старшеклассников. Это Екатерина Щекочихина из школы №1, Владислав Матюшин из второй школы, Ксения Антонова представит школу № 3, за победу поборются ученица десятой школы Екатерина Крючкова, Кирилл Зубов из школы № 13 и ученица вечерней школы Алёна Моисеева. – Открытие конкурса пройдёт в актовом зале Дома детского творчества 24 января, – сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – В первом этапе участники представят самопрезентации «Один день из моей жизни». Потом их ожидают творческий и одновременно интеллектуальный конкурс «Широка страна моя родная». На втором этапе школьники проявят себя в открытой дискуссии и инфографике на тему «Формула счастливой молодёжи». Оценивать учеников будут представители администрации Кыштымского городского округа, методисты управления по делам образования, методисты и руководители учреждений дополнительного образования. Напомним, что победителем конкурса в прошлом году стал одиннадцатиклассник школы № 3 Никита Глазков. А его мама Татьяна Глазкова, педагог физкультуры детского сада-начальной школы № 14, победила в позапрошлом году в конкурсе «Учитель года». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить