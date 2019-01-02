В Кыштыме выберут лучшего ученика года

Автор: КР от Вчера, 17:11 Категория: Образование

В городском конкурсе «Ученик года – 2019» примут участие пятеро старшеклассников.

Это Екатерина Щекочихина из школы №1, Владислав Матюшин из второй школы, Ксения Антонова представит школу № 3, за победу поборются ученица десятой школы Екатерина Крючкова, Кирилл Зубов из школы № 13 и ученица вечерней школы Алёна Моисеева.

– Открытие конкурса пройдёт в актовом зале Дома детского творчества 24 января, – сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – В первом этапе участники представят самопрезентации «Один день из моей жизни». Потом их ожидают творческий и одновременно интеллектуальный конкурс «Широка страна моя родная». На втором этапе школьники проявят себя в открытой дискуссии и инфографике на тему «Формула счастливой молодёжи».

Оценивать учеников будут представители администрации Кыштымского городского округа, методисты управления по делам образования, методисты и руководители учреждений дополнительного образования.

Напомним, что победителем конкурса в прошлом году стал одиннадцатиклассник школы № 3 Никита Глазков. А его мама Татьяна Глазкова, педагог физкультуры детского сада-начальной школы № 14, победила в позапрошлом году в конкурсе «Учитель года».