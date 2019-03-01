Школьница из Кыштыма борется за звание лучшего ученика региона

Автор: КР от Сегодня, 18:08 Категория: Образование

В Челябинске проходит областной этап конкурса «Ученик года». Ученики борются с девятый по одиннадцатый класс.

Кыштым представляет ученица десятого класса школы №1 Екатерина Щекочихина.

Старшекласники с 18 марта и по сегодняшний день проходили несколько испытаний. В рамках этапа «Широка моя страна родная» они должны были подготовить песню, танец или игру, а также справиться с интеллектуальными заданиями и представить выставку, посвящённую родному городу.

Кроме того, участники конкурса показывали визитные карточки, демонстрировали лайфхаки из школьной жизни, участвовали в этапе на импровизацию «Я – лидер», представляли инфографику «Формула счастливой молодёжи» и лепбук (интерактивная папка) «Интересно о профессиях».

– Вместе со мной на конкурс поехала учительница иностранного языка Елена Николаевна Устинова, – сказала сайту «КР» Екатерина Щекочихина. – Наиболее интересными этапами конкурса для меня стали интеллектуальный поединок и лайфхак. Я в полном восторге от участия в региональном этапе, к которому готовилась в течение двух месяцев.

Результаты областного конкурса «Ученик года» станут известны завтра.