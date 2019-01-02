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В Кыштыме представили претендентов на звание лучшего ученика года

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Образование

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Вчера в Доме детского творчества состоялось открытие городского конкурса «Ученик года».

 

Участников и зрителей поприветствовали заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

 

Побороться за победу решили шесть школьников.

 

Первой на сцену поднялась ученица десятого класса третьей школы Ксения Антонова. Она владеет двумя иностранными языками, занимается в театральном коллективе «Фейерверк» на базе станции юных туристов «Странник».

 

 

 

 

 

 

Затем собравшимся представили Кирилла Зубова – десятиклассника школы № 13. Он выпускник народного отделения детской школы искусств по классу домры, обладатель первого взрослого разряда по лыжным гонкам. Пишет стихи и сочиняет музыку.

 

 

 

 

Участница конкурса Екатерина Крючкова учится в 11 классе десятой школы. Ежегодно становится призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе, неоднократный победитель конкурсов исследовательских работ разного уровня.

 

 

 

 

Ученица вечерней школы Алёна Моисеева в своей визитке рассказала о своём вегетарианском образе жизни. Она играет на фортепиано, занимается танцами, катается на сноуборде.

 

 

 

 

Десятиклассник второй школы Владислав Матюшев – физорг класса. Он преуспевает в спорте, в изучении иностранного языка и в математике.

 

 

 

 

Ещё одной участницей стала Екатерина Щекочихина – ученица десятого класса школы № 1. Конкурсантка занимается рукоделием, пением, театральным мастерством  и танцами. Недавно на международном фестивале она вошла в топ-30 лучших танцоров.

 

 

Екатерина Щекочихина (справа)

 

 

В первый день старшеклассники представили творческие презентации «Один день из моей жизни» и «Широка страна моя родная». Вместе со своими группами поддержки подготовили театрализованные этюды о бытовых традициях русских, болгар, башкир, цыган, нагайбаков и приготовили национальную выпечку. Угощения оценивали члены жюри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления оценивали по пятибалльной шкале. После первых этапов было решено не подводить промежуточные итоги. Впереди ещё два испытания. Это конкурс инфографики в виде презентации в графиках о смысле жизни. И второе испытание – дискуссия. 

 

Имя победителя будет объявлено 31 января в 15 часов в доме культуры металлургов.

 

Финалист представит наш город на областном конкурсе «Ученик года».

 

 

 

 


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