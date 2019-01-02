В Кыштыме представили претендентов на звание лучшего ученика года Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Образование 0 Вчера в Доме детского творчества состоялось открытие городского конкурса «Ученик года». Участников и зрителей поприветствовали заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и начальник управления по делам образования Светлана Попинако. Побороться за победу решили шесть школьников. Первой на сцену поднялась ученица десятого класса третьей школы Ксения Антонова. Она владеет двумя иностранными языками, занимается в театральном коллективе «Фейерверк» на базе станции юных туристов «Странник». Затем собравшимся представили Кирилла Зубова – десятиклассника школы № 13. Он выпускник народного отделения детской школы искусств по классу домры, обладатель первого взрослого разряда по лыжным гонкам. Пишет стихи и сочиняет музыку. Участница конкурса Екатерина Крючкова учится в 11 классе десятой школы. Ежегодно становится призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе, неоднократный победитель конкурсов исследовательских работ разного уровня. Ученица вечерней школы Алёна Моисеева в своей визитке рассказала о своём вегетарианском образе жизни. Она играет на фортепиано, занимается танцами, катается на сноуборде. Десятиклассник второй школы Владислав Матюшев – физорг класса. Он преуспевает в спорте, в изучении иностранного языка и в математике. Ещё одной участницей стала Екатерина Щекочихина – ученица десятого класса школы № 1. Конкурсантка занимается рукоделием, пением, театральным мастерством и танцами. Недавно на международном фестивале она вошла в топ-30 лучших танцоров. Екатерина Щекочихина (справа) В первый день старшеклассники представили творческие презентации «Один день из моей жизни» и «Широка страна моя родная». Вместе со своими группами поддержки подготовили театрализованные этюды о бытовых традициях русских, болгар, башкир, цыган, нагайбаков и приготовили национальную выпечку. Угощения оценивали члены жюри. Выступления оценивали по пятибалльной шкале. После первых этапов было решено не подводить промежуточные итоги. Впереди ещё два испытания. Это конкурс инфографики в виде презентации в графиках о смысле жизни. И второе испытание – дискуссия. Имя победителя будет объявлено 31 января в 15 часов в доме культуры металлургов. Финалист представит наш город на областном конкурсе «Ученик года». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить