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Школьники Кыштыма прошли собеседование для доступа к экзамену

Сегодня, 15:21 Категория: Образование
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Стали известны результаты собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации старшеклассников.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Геннадьевна Корабельникова, целью собеседования является проверка навыков устной речи у школьников.

 

В течение пятнадцати минут ученикам нужно было прочитать текст, пересказать его с привлечением дополнительной информации, выстроить монолог по одной из представленных тем и поддержать беседу на эту же тему с экзаменатором-собеседником.

 

На днях стали известны результаты – 448 школьников допущено к итоговой аттестации.

 

Некоторые получили «незачет», либо не явились по уважительной причине. Они смогут повторно пройти собеседование 11 марта и 18 мая.

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Теги: Кыштым Экзамены Школьники Хорошие результаты

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