Девятиклассников Кыштыма ждёт обязательное итоговое собеседование по русскому языку Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Образование 0 Итоговое собеседование было введено в программу обучения для того, чтобы ученики развивали грамотную устную речь. В прошлом учебном году оно не было обязательным этапом перед государственной итоговой аттестацией девятиклассников. С этого года его проходят все без исключения. Состоится собеседование 13 февраля. Ученики 9-ых классов должны будут выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, прочитать монолог по одной из тем, а также предстоит диалог с экзаменатором. На выполнение задания отводится 15 минут, ученикам с ограниченными возможностями здоровья – 30. Те, кто не справится с итоговым собеседованием получит «незачёт», но сможет заново пройти его 13 марта и 6 мая. Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова, в Кыштымском городском округе собеседование по русскому языку будут проходить 364 обучающихся в школах девятиклассников и ещё 74 детей, имеющих те или иные ограничения по здоровью. Результаты собеседования от 13 февраля станут известны не позднее 18 февраля. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить