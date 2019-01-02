Девятиклассников Кыштыма ждёт обязательное итоговое собеседование по русскому языку

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Образование

Итоговое собеседование было введено в программу обучения для того, чтобы ученики развивали грамотную устную речь. В прошлом учебном году оно не было обязательным этапом перед государственной итоговой аттестацией девятиклассников. С этого года его проходят все без исключения. Состоится собеседование 13 февраля.

Ученики 9-ых классов должны будут выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, прочитать монолог по одной из тем, а также предстоит диалог с экзаменатором. На выполнение задания отводится 15 минут, ученикам с ограниченными возможностями здоровья – 30. Те, кто не справится с итоговым собеседованием получит «незачёт», но сможет заново пройти его 13 марта и 6 мая.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова, в Кыштымском городском округе собеседование по русскому языку будут проходить 364 обучающихся в школах девятиклассников и ещё 74 детей, имеющих те или иные ограничения по здоровью.

Результаты собеседования от 13 февраля станут известны не позднее 18 февраля.