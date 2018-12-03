В Кыштыме учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение

Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: Образование

Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. В 9:45 все школы Кыштымского городского округа получили темы для итогового сочинения.

Всего на выбор предложено пять тем: «Согласны ли вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир?», «Как характеризует человека его мечта?», «Почему месть не помогает искоренить зло?», «Что важнее в книге – как она написана или о чём?» и «В каких поступках человека проявляется доброта?».

– Для каждого региона темы сочинения разные, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина. – На его написание ученикам отводится три часа 55 минут. В случае положительной оценки, выпускник сможет приступать к выбору экзаменов для сдачи государственной итоговой аттестации.

Если оценка будет ниже тройки или же одинадцатиклассник не смог по болезни принять участие в написании сочинения, то он сможет сделать это 6 февраля или 8 мая.