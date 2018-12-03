В Кыштыме учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: Образование 0 Оно является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. В 9:45 все школы Кыштымского городского округа получили темы для итогового сочинения. Всего на выбор предложено пять тем: «Согласны ли вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир?», «Как характеризует человека его мечта?», «Почему месть не помогает искоренить зло?», «Что важнее в книге – как она написана или о чём?» и «В каких поступках человека проявляется доброта?». – Для каждого региона темы сочинения разные, – сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина. – На его написание ученикам отводится три часа 55 минут. В случае положительной оценки, выпускник сможет приступать к выбору экзаменов для сдачи государственной итоговой аттестации. Если оценка будет ниже тройки или же одинадцатиклассник не смог по болезни принять участие в написании сочинения, то он сможет сделать это 6 февраля или 8 мая. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить