Школьники из Кыштыма даже в каникулы будут заниматься наукой

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Образование

Двое воспитанников центра детско-юношеского технического творчества пройдут бесплатное обучение в международной школе «Практика будущего». С 12 по 30 августа старшеклассники из разных городов России и стран ближнего зарубежья совместят отдых и науку в детском лагере «Еланчик», что неподалёку от Челябинска.

Как сообщила сайту «КР» директор ЦДЮТТ Ирина Тарасова, среди приглашённых в школу «Практика будущего» – и двое кыштымцев. Восьмиклассник из первой школы Глеб Карпов занимается мультипликацией. А десятиклассница из тринадцатой школы Карина Сабирова посещает объединение «Компьютер и творчество».

Они оба представили свои портфолио и прошли отбор в «Практику будущего». Почти три недели школьникам предстоит детально, и причём с научной точки зрения, изучать тему «Малые поселения».