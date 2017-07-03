В Кыштыме будущих инженеров-конструкторов будут готовить с пятого класса

Автор: КР от Сегодня, 13:17 Категория: Образование

В предстоящем учебном году в центре детско-юношеского технического творчества откроются новые направления.

Учеников пятых-одиннадцатых классов начнут обучать навыкам работы в компьютерной программе «Компас 3D». Это система трёхмерного проектирования, которая в последнее время стала стандартом для многих российских компаний и предприятий. Знание «Компаса 3D» необходимо, в первую очередь, инженерам-конструкторам.

– Работа в этой системе помогает детям развить пространственное мышление и графическую память, – поясняет сайту «КР» директор ЦДЮТТ Ирина Тарасова. – К сожалению, из курса школьной программы был вычеркнут такой предмет, как черчение. Знание «Компаса 3D» отчасти позволяет восполнить этот пробел.

Кыштымским школьникам предлагается не только освоить востребованную компьютерную программу. Каждую деталь, изготовленную на компьютере, дети смогут распечатать на 3D-принтере. Причём она получится объёмной и из пластика.

Обучать подростков всем техническим премудростям будет выпускник Кыштымского радиомеханического техникума Данил Космынин.

В новом учебном году воспитанников центра технического творчества ждёт ещё одно новшество. Ученики средних классов смогут испытать себя в роли мультипликаторов. Причём педагог Екатерина Филина научит их не только создавать мультфильмы в компьютерных программах.

– У нас мультипликация будет с элементами пескотерапии, – приоткрыла секрет Ирина Тарасова. – Сначала дети создадут на песке картинки, сфотографируют их, а затем создадут сюжеты. В кружке мультипликации наши воспитанники смогут опробовать новинку – 3D-ручки. Они похожи на обычные шариковые, только заправлены специальным составом, которое во время письма застывает, благодаря чему получаются объёмные картины.

Педагог ЦДЮТТ Сергей Внучков набирает пилотную группу для программирования роботов на основе ардуинов. Это специальные платы, позволяющие приводить в движение разные механизмы.

Сегодня в кыштымском детско-юношеском центре технического творчестве работают по 30 образовательным программам. В общей сложности различные кружки и объединения посещают 1165 школьников.