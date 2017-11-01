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В Кыштыме впервые проходит Неделя науки среди школьников

Автор: КР от Вчера, 16:16 Категория: Образование

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Впервые в Кыштыме проходит детская Неделя науки. Её проводят центр детско-юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) и педагоги десятой школы. В общей сложности занимательными и увлекательными занятиями в свободное от уроков время планируется охватить около двухсот учеников.

 

Как сказала сайту «КР» директор ЦДЮТТ Ирина Тарасова, сегодня воспитанники педагога центра по авиамоделированию Сергея Внучкова провели для учеников начальных классов мастер-класс по изготовлению самолётов из потолочной плитки. На торжественном закрытии Недели науки юные конструкторы продемонстрируют силу полёта своих воздушных судов.

 

Вчера были проведены соревнования роботов, которых дети сами же и собрали. А завтра школьники представят стенгазету на тему: «Наука и техника XXI века».

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