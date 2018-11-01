В Кыштыме завершился муниципальный этап конкурса интеллектуалов Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Образование 0 Вчера были подведены его итоги. Он проходил на базе центра детско-юношеского технического творчества. Это один из конкурсов всероссийской программы для молодёжи «Шаг в будущее». Все участники были разбиты на три возрастные группы. Школьникам с помощью специализированной программы на компьютере необходимо было выполнить 14 заданий на развитие памяти и интеллекта. В младшей возрастной группе среди учеников третьих и четвёртых классов, было 16 участников. Победителями по количеству баллов стали Вера Зимина, Илья Грязев и Илья Пригородов. Места в младшей группе не присуждались. В средней возрастной группе среди учеников пятых – восьмых классов за победу боролись 13 участников. Победителем стал воспитанник дома детского творчества Кирилл Аксултанов. Второе – у ученика седьмого класса школы №3 Александра Просвирина. Алина Гиниятуллина из центра детско-юношеского технического творчества заняла третье место. Среди десяти участников старшей возрастной группы победителем стала ученица этого же учреждения дополнительного образования Карина Сабирова. Второе место у воспитанницы ЦД(Ю)ТТ Анастасии Голуновой. С разницей в один балл, третье место разделили ученицы 11 класса Юлия Талалайкина и девятиклассница Алиса Слободчикова – обе из первой школы. – Карина впервые за время проведения этого конкурса набрала рекордное количество баллов для нашего города – 992. Максимум можно было получить 1400, – сказала сайту «КР» методист ЦД(Ю)ТТ Ирина Голунова. – Все победители примут участие в областном этапе интеллектуального конкурса. В дальнейшем в рамках программы «Шаг в будущее» на базе центра детского-юношеского технического творчества пройдут конкурсы «Исследователи» и «Оригами». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить