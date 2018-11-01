В Кыштыме завершился муниципальный этап конкурса интеллектуалов

Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Образование

Вчера были подведены его итоги. Он проходил на базе центра детско-юношеского технического творчества. Это один из конкурсов всероссийской программы для молодёжи «Шаг в будущее». Все участники были разбиты на три возрастные группы.

Школьникам с помощью специализированной программы на компьютере необходимо было выполнить 14 заданий на развитие памяти и интеллекта.

В младшей возрастной группе среди учеников третьих и четвёртых классов, было 16 участников. Победителями по количеству баллов стали Вера Зимина, Илья Грязев и Илья Пригородов. Места в младшей группе не присуждались.

В средней возрастной группе среди учеников пятых – восьмых классов за победу боролись 13 участников. Победителем стал воспитанник дома детского творчества Кирилл Аксултанов. Второе – у ученика седьмого класса школы №3 Александра Просвирина. Алина Гиниятуллина из центра детско-юношеского технического творчества заняла третье место.

Среди десяти участников старшей возрастной группы победителем стала ученица этого же учреждения дополнительного образования Карина Сабирова. Второе место у воспитанницы ЦД(Ю)ТТ Анастасии Голуновой. С разницей в один балл, третье место разделили ученицы 11 класса Юлия Талалайкина и девятиклассница Алиса Слободчикова – обе из первой школы.

– Карина впервые за время проведения этого конкурса набрала рекордное количество баллов для нашего города – 992. Максимум можно было получить 1400, – сказала сайту «КР» методист ЦД(Ю)ТТ Ирина Голунова. – Все победители примут участие в областном этапе интеллектуального конкурса.

В дальнейшем в рамках программы «Шаг в будущее» на базе центра детского-юношеского технического творчества пройдут конкурсы «Исследователи» и «Оригами».