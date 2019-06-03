В Кыштыме выпускники продолжают устанавливать рекорды в сдаче ЕГЭ

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Образование

Вчера стали известны результаты единого государственного экзамена по английскому языку. В Кыштыме его сдавали шесть одиннадцатиклассников.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, и здесь не обошлось без рекорда. Впервые за многие годы одному из кыштымских учеников удалось показать почти максимальный результат. Иван Банных из средней второй школы набрал 99 баллов!

Кстати, мы уже писали про Ивана на нашем сайте. Он же показал один из лучших результатов ЕГЭ и по русскому языку – 98 баллов.

Совсем скоро станут известны результаты экзамена по биологии и обществознанию. Педагоги уверены: и в этих дисциплинах наши выпускники обязательно добьются отличных результатов.