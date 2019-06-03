Выпускница из Кыштыма набрала сто баллов за ЕГЭ по русскому языку

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Образование

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, сдача которого является обязательной для всех одиннадцатиклассников.

Уже не первый год лучшие знания этого предмета демонстрируют ученики средней школы № 2. На сей раз они снова отличились.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, Изабелла Щербинина единственная в нашем городе, кому удалось справиться с ЕГЭ по русскому языку на все сто!

Высокие результаты – 98 и 96 баллов – также в основном у выпускников этой же школы. Всего двух баллов до ста не хватило Ивану Банных. По 96 баллов – у Анны Алферовой и Анастасии Мысляевой.

Отметим, что вся эта блестящая четвёрка училась у педагога высшей категории, обладателя президентского гранта Ларисы Николаевны Дворцовой.

Высокий балл по русскому языку - 96 - и у выпускницы первой школы Екатерины Богаткиной.