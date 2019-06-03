» » Выпускница из Кыштыма набрала сто баллов за ЕГЭ по русскому языку

Выпускница из Кыштыма набрала сто баллов за ЕГЭ по русскому языку

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, сдача которого является обязательной для всех одиннадцатиклассников.

 

Уже не первый год лучшие знания этого предмета демонстрируют ученики средней школы № 2. На сей раз они снова отличились.

 

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист управления по делам образования Елена Трошина, Изабелла Щербинина единственная в нашем городе, кому удалось справиться с ЕГЭ по русскому языку на все сто!

 

Высокие результаты – 98 и 96 баллов – также в основном у выпускников этой же школы. Всего двух баллов до ста не хватило Ивану Банных. По 96 баллов – у Анны Алферовой и Анастасии Мысляевой.

 

Отметим, что вся эта блестящая четвёрка училась у педагога высшей категории, обладателя президентского гранта Ларисы Николаевны Дворцовой.

 

Высокий балл по русскому языку - 96 - и у выпускницы первой школы Екатерины Богаткиной.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter