В Кыштыме продолжит работать лаборатория с высокотехнологичным оборудованием

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Образование

Фото Алисы Внучковой

Спустя шесть месяцев с момента открытия лаборатории «FabLab» в центре детско-юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) завершились курсы по обучению детей и взрослых работе на высокотехнологичном оборудовании. Как уже сообщалось на сайте «КР», они были абсолютно бесплатными – таково условие выигранного президентского гранта.

– Обучение у нас состояло из трёх потоков по две группы, – сказала сайту «КР» педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Алиса Внучкова. – Проходили дни практической работы, различные мастер-классы и соревнования. Охват в рамках этого проекта составил 215 человек.

По словам её коллеги Сергея Внучкова, несколько студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, посещавшие курсы, во время практики на радиозаводе достаточно легко вливались в рабочий процесс. Эти студенты имели некоторые навыки в обращении со станками с числовым программным управлением.

За время курсов третьеклассник школы № 13 Сергей Андросов лучше всех научился работать на лазерном гравере. Пазы будущей детали он может высчитывать до микронов.

Лаборатория «FabLab» продолжит свою работу. И не только со школьниками и студентами. Для педагогов образовательных учреждений здесь будут проводиться мастер-классы.