Жители Кыштыма могут научиться работать на 3D-принтере

Автор: КР от Вчера, 14:36 Категория: Общество

Ученик девятого класса школы № 2 Андрей Емельянович

сам рисует эскизы изделия для дальнейшей печати на 3D принтере

В центре детско-юношеского технического творчества прошло открытие лаборатории «FabLab». Проект её создания на базе центра принадлежит ученикам школы № 10 Дмитрию Алферову и Михаилу Тельнову, которые занимаются под руководством педагога дополнительного образования Алисы Внучковой.

В прошлом учебном году, когда ребята учились в шестом классе, их разработка была признана победителем в конкурсе социально значимых проектов «Измени свой город к лучшему». Его проводит Русская медная компания. Этот проект получил ещё и президентский грант. В итоге общая сумма на покупку оборудования для лаборатории составила 700 000 рублей.

– Станки, на которых обучаются дети в большинстве городов России, старого образца. А на производстве такого оборудования уже нет, на смену им приходит техника с числовым программным управлением, – сказал сайту «КР» педагог Сергей Внучков. – А когда ребёнок заканчивает учебное заведение и приходит на завод, он не имеет понятия, как работать на новых станках. Наша идея и заключалась в том, чтобы обучить этому детей, начиная с восьми лет. Всё оборудование здесь – это просто уменьшенная копия реальных станков с ЧПУ.

В рамках проекта «FabLab» закуплено десять комплектов электронного конструктора Arduino. Он позволяет смоделировать систему наподобие «умного дома», когда не надо самому включать и выключать свет, регулировать температуру в комнатах, когда электроника самостоятельно выполняет множество необходимых операций.

Приобретены новые 3D принтеры и сканеры, которые обладают высокой точностью печати. Наконец, конструктор модульных станков UNIMAT 1 Elementary предназначен для создания настольной столярной мастерской. Используя его детали и модули, можно работать по дереву на токарном, шлифовальном станках, электролобзиком, настольной и ручной сверлильной и шлифовальной машинках.

Для Кыштыма это событие значимо ещё и тем, что пройти практические курсы на высокотехнологическом оборудовании могут и взрослые. Всего будет набрано три потока по двадцать человек. Бесплатные курсы обучения рассчитаны на два месяца, занятия проходят дважды в неделю. Первая группа начала заниматься 17 сентября.

Кроме того, по субботам в ЦДЮТТ проходят мастер-классы по 3D-моделированию, основам работы на станках с числовым программным управлением и программированию. Записаться на них можно по телефону 8-982-110-46-39.