Жители Кыштыма могут научиться работать на 3D-принтере Автор: КР от Вчера, 14:36 Категория: Общество 0 Ученик девятого класса школы № 2 Андрей Емельянович сам рисует эскизы изделия для дальнейшей печати на 3D принтере В центре детско-юношеского технического творчества прошло открытие лаборатории «FabLab». Проект её создания на базе центра принадлежит ученикам школы № 10 Дмитрию Алферову и Михаилу Тельнову, которые занимаются под руководством педагога дополнительного образования Алисы Внучковой. В прошлом учебном году, когда ребята учились в шестом классе, их разработка была признана победителем в конкурсе социально значимых проектов «Измени свой город к лучшему». Его проводит Русская медная компания. Этот проект получил ещё и президентский грант. В итоге общая сумма на покупку оборудования для лаборатории составила 700 000 рублей. – Станки, на которых обучаются дети в большинстве городов России, старого образца. А на производстве такого оборудования уже нет, на смену им приходит техника с числовым программным управлением, – сказал сайту «КР» педагог Сергей Внучков. – А когда ребёнок заканчивает учебное заведение и приходит на завод, он не имеет понятия, как работать на новых станках. Наша идея и заключалась в том, чтобы обучить этому детей, начиная с восьми лет. Всё оборудование здесь – это просто уменьшенная копия реальных станков с ЧПУ. В рамках проекта «FabLab» закуплено десять комплектов электронного конструктора Arduino. Он позволяет смоделировать систему наподобие «умного дома», когда не надо самому включать и выключать свет, регулировать температуру в комнатах, когда электроника самостоятельно выполняет множество необходимых операций. Приобретены новые 3D принтеры и сканеры, которые обладают высокой точностью печати. Наконец, конструктор модульных станков UNIMAT 1 Elementary предназначен для создания настольной столярной мастерской. Используя его детали и модули, можно работать по дереву на токарном, шлифовальном станках, электролобзиком, настольной и ручной сверлильной и шлифовальной машинках. Для Кыштыма это событие значимо ещё и тем, что пройти практические курсы на высокотехнологическом оборудовании могут и взрослые. Всего будет набрано три потока по двадцать человек. Бесплатные курсы обучения рассчитаны на два месяца, занятия проходят дважды в неделю. Первая группа начала заниматься 17 сентября. Кроме того, по субботам в ЦДЮТТ проходят мастер-классы по 3D-моделированию, основам работы на станках с числовым программным управлением и программированию. Записаться на них можно по телефону 8-982-110-46-39. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить