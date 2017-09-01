В Кыштыме растёт популярность вечерних курсов

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Образование

Со следующего понедельника, 2 октября, в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа начнутся курсы электрогазосварщиков. Занятия будут проходить в вечернее время в будни, поэтому получить новую специальность смогут даже работающие люди.

– Группа будущих сварщиков из 15 человек была укомплектована быстро, но мы ещё ведём набор, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Также приглашаем тех, кто хотел бы обучиться поварскому и кондитерскому искусству.

На вечерние курсы может записаться любой желающий старше 16 лет. Через три месяца обучения их ждут экзамены по теории и практике. Тем, кто их выдержит, вручат свидетельства об окончании курсов. С этими документами можно трудоустроиться хоть в столовую, хоть на завод.