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В Кыштыме растёт популярность вечерних курсов

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Образование

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Со следующего понедельника, 2 октября, в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа начнутся курсы электрогазосварщиков. Занятия будут проходить в вечернее время в будни, поэтому получить новую специальность смогут даже работающие люди.

 

– Группа будущих сварщиков из 15 человек была укомплектована быстро, но мы ещё ведём набор, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Также приглашаем тех, кто хотел бы обучиться поварскому и кондитерскому искусству.

 

На вечерние курсы может записаться любой желающий старше 16 лет. Через три месяца обучения их ждут экзамены по теории и практике. Тем, кто их выдержит, вручат свидетельства об окончании курсов. С этими документами можно трудоустроиться хоть в столовую, хоть на завод.

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