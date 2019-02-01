В школах Кыштыма пройдёт патриотическая акция

Автор: КР от Вчера, 12:22 Категория: Образование

Фотография управления по делам образования Кыштымского городского округа

Управление по делам образования Кыштымского городского округа совместно с советом ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов уже четвёртый год проводит акцию «Знамя Победы». По традиции её начало приурочено к Дню защитника отечества.

Первыми копию знамени Победы, врученного на торжественной линейке, в течение десяти дней будут хранить у себя ученики школы №11. Именно здесь, первыми в Кыштыме ещё в прошлом году появилось направление юнармейцев по линии Российского движения школьников.

– Первого марта копия знамени Победы будет передана в третью школу, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Сейчас там также активно развивается направление юнармейцев. Копия знамени Победы побывает во всех школах Кыштымского городского округа. Возле него ученики будут стоять в почётном карауле.

Помимо этого, в школах проходят единый урок «Пионеры – Герои Великой Отечественной войны», конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, встречи с участниками боевых действий.

В библиотеках округа организуются выставки литературы, посвящённой героям Великой Отечественной войны.

Завершится акция в канун Дня Победы, 7 мая, в доме культуры металлургов. Копию знамени Победы в торжественной обстановке школьники передадут обратно в совет ветеранов.