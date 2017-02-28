В школах Кыштыма началась вахта памяти

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование

Уже второй год подряд вахту памяти «Знамя Победы» проводят управление по делам образования и совет ветеранов Кыштымского городского округа. Специально для неё в прошлом году были изготовлены две копии того самого знаменитого штурмового знамени, который 1 мая 1945 года был водружён над рейхстагом в Берлине.

Вахта памяти традиционно открывается тематическими уроками. В этом году они были посвящены уральцам – участникам парада Победы в Москве в 1945 году. Затем ветераны Кыштыма в торжественной обстановке передают знамёна школьникам.

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако, вчера символы великой Победы получили ученики первой и четвёртой школ. Через неделю они будут переданы двум другим школам. До Дня Победы знамёна побывают во всех школах округа.

Акция завершится в преддверии великого праздника общегородским мероприятием в ДК металлургов. Знамёна Победы вновь вернутся в совет ветеранов округа.