Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В школах Кыштыма началась вахта памяти
Первый интернет гипермаркет мебели

В школах Кыштыма началась вахта памяти

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Уже второй год подряд  вахту памяти «Знамя Победы»  проводят управление по делам образования и совет ветеранов Кыштымского городского округа. Специально для неё в прошлом году были изготовлены две копии того самого знаменитого штурмового знамени, который 1 мая 1945 года был водружён над рейхстагом в Берлине.

 

Вахта памяти традиционно открывается тематическими уроками. В этом году они были посвящены уральцам – участникам  парада Победы в Москве в 1945 году.  Затем ветераны Кыштыма в торжественной обстановке передают знамёна школьникам.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник  управления по делам  образования Светлана Попинако,  вчера символы великой Победы получили ученики первой и четвёртой школ. Через неделю они будут переданы  двум другим школам. До Дня Победы знамёна побывают во всех школах округа.

 

Акция завершится в преддверии великого праздника общегородским мероприятием в ДК металлургов. Знамёна Победы вновь вернутся в совет ветеранов округа.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter