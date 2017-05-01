В Кыштыме юные артисты театральной студии подарили зрителям бумажных голубей
Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Даты
Вчера в доме культуры металлургов торжественно завершилась патриотическая акция «Знамя Победы». Она стартовала в образовательных учреждениях Кыштымского городского округа 27 февраля. За это время победное знамя побывало во всех школах города. В минувший четверг кадеты из второй школы торжественно вынесли знамя на сцену и передали его представителям городского совета ветеранов.
Как сообщила сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, после этого школьники и педагоги округа посмотрели фильм о том, как в Кыштыме проходила акция «Знамя Победы».
Завершилось мероприятие спектаклем «Жила-была планета», в котором сыграли юные артисты театральной студии «Мираж» под руководством Елены Тюрякиной. В конце участники спектакля подарили зрителям бумажных голубей – символов мира.
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