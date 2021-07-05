В Кыштыме центр «Мой бизнес» принимает заявки на бесплатные услуги для развития бизнеса

Вчера, 15:37 Категория: Экономика и бизнес

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Специалисты центра «Мой бизнес» помогут практически полностью упаковать бизнес: от разработки логотипа и стратегии развития до настройки CRM и экспертизы документов.

Услугами могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Челябинской области, осуществляющие хозяйственную деятельность не менее 12 месяцев. Обязательное правило – у предпринимателя не должно быть на текущий момент просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Не могут рассчитывать на бесплатные услуги центра «Мой бизнес» и те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производство и реализацию подакцизных товаров.

Список услуг, которые бесплатно могут получить предприниматели, довольно внушительный. Здесь и подключение к телекоммуникационным каналам связи, и разработка стратегии развития, и постановка бизнес - целей, и анализ продукта и целевой аудитории и многое другое.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в офис центра «Мой бизнес» по адресу: г. Кыштым, улица Калинина, или по телефону: 2-06-00.