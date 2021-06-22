Предприятия Южного Урала предоставят выходной вакцинированным сотрудникам

Сегодня, 09:19 Категория: Экономика и бизнес

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Предложение губернатора Челябинской области Алексея Текслера о предоставлении работникам, поставившим прививку от COVID-19, дополнительного выходного дня с сохранением заработной платы поддержали промышленные предприятия региона. На сегодня вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников.

Инициатива губернатора сразу нашла поддержку в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, областном отделении Союза промышленников и предпринимателей и региональном Фонде развития промышленности.

– На Южном Урале продолжается кампания по вакцинированию населения от коронавируса. Не буду лишний раз напоминать о сложной эпидемиологической ситуации в мире, но считаю, что в таких условиях каждый из нас должен проявить личную ответственность и позаботиться о собственном здоровье и благополучии своих близких. Действия, предпринимаемые руководством и сотрудниками промышленных предприятий региона, позволяют не допустить массовых очагов заражения в коллективах крупных заводов и комбинатов. Каждый из нас, используя в общественных местах маски и антисептики, но прежде всего с помощью своевременной вакцинации, помогает предотвратить новую волну распространения заболевания. Тем более, используя отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», мы поддерживаем российских производителей и фармакологическую отрасль страны, – уверен глава челябинского минпрома Павел Рыжий.

На большинстве промышленных предприятий региона отмечают, что важным стимулом к проведению массовой вакцинации является возможность избежать сегодня многих негативных экономических последствий, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. А предоставленный выходной позволит сотрудникам более комфортно перенести иммунную реакцию после прививки и послужит дополнительным аргументом для тех, кто пока сомневается, нужно ли ее ставить.





В ПАО «ММК», например, приказ о предоставлении работникам компании нерабочего дня с сохранением средней заработной платы был подписан еще 18 июня. На предприятии созданы все необходимые условия для успешного проведения вакцинации сотрудников и членов их семей. Кроме того, на комбинате по-прежнему действует строгий масочный режим, производится регулярная санитарная обработка территорий – на проходных, в административно-бытовых корпусах, по ходу движения сотрудников по пешеходным дорожкам, в местах общего пользования. В цехах установлены приборы для дезинфекции воздуха. Не снижается количество приобретаемых средств индивидуальной защиты.

– Мы следим за эпидемиологической ситуацией в стране и регионе. Темп роста заболеваний вызывает обеспокоенность на всех уровнях – от федерального до регионального, а от нас требует дополнительной мобилизации по всем направлениям работы. За минувший год мы многому научились, выработали мероприятия, которые доказали свою эффективность в профилактике коронавируса. Но главное, сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было в первую волну пандемии, – это вакцина и возможность вакцинироваться. Другого, более эффективного пути борьбы с этой инфекцией не существует. У работников комбината есть уникальная возможность записаться на вакцинацию через корпоративное мобильное приложение «Мой ММК». Более того, они могут не только привиться сами, но и привести на вакцинацию родственников. Добавлю, что по заявлениям медиков наличие антител не является препятствием для прививки, и теперь нет необходимости перед вакцинацией сдавать данный анализ, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Противоэпидемические меры усилены практически на всех промышленных предприятиях региона. А о предоставлении сотрудникам нерабочего дня после прививки уже официально заявили такие предприятия, как ООО «ДСТ-УРАЛ», ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ», ООО «РусАвтоматизация», Группа компаний «Теплоприбор», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», ООО «ЧелПривод», ПАО Челябинский часовой завод «Молния», АО «Завод «Прибор», АО «ЭнСер», ООО «Златоустовский металлургический завод», Филиал «Южноуральская ГРЭС2 АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Завод «Пластмасс», Федеральное государственное унитарное предприятие РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ООО «Уралмрамор», ООО «СЛК Цемент», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», НПО «Андроидная техника», АО «Южноуральский завод «Кристалл», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ООО «Бакальское рудоуправление», ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ». И число таких предприятий растет с каждым днем.

– Я переболел коронавирусом в прошлом году, причем в достаточно тяжелой форме: попал в больницу и пролежал там почти месяц. После выписки еще долго чувствовал последствия. Поэтому, как только врачи позволили поставить прививку, сразу это сделал. Для меня, как для человека, важно собственное здоровье и здоровье моей семьи, а как для руководителя очевидно, что, если сотрудник заболеет, предприятие потеряет гораздо больше, поэтому мы готовы предоставить выходной тем, кто привился, – рассказал начальник производства завода «ДСТ-УРАЛ» Михаил Нямцу.

Напомним, южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Сейчас Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому. Южный Урал стал одним из первых регионов в стране, где начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.