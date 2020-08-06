Радиозавод представляет Кыштым на региональном конкурсе по благоустройству территорий

Сегодня, 11:45 Категория: Общество

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Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области завершило приём заявок на лучший проект.

Участие принимают предприятия из 29 муниципалитетов. Будут оцениваться внешний облик зданий, эстетический вид прилегающей территории, в том числе отсутствие на ней стихийных свалок, а также наличие вокруг предприятия газонов, клумб, цветников, деревьев, кустарников и малых архитектурных форм.

Территория АО «Радиозавод» соответствует критериям конкурса – уютная, комфортная, благоустроенная. Здесь много зелени, оригинальных беседок для отдыха.

– Есть предприятия, которые не содержат свою территорию в надлежащем санитарном состоянии. Это не лучшим образом сказывается на экологической обстановке в регионе и комфортной городской среде. Мы рассчитываем, что конкурс поможет улучшить ситуацию,– комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Все поступившие проекты благоустройства будет рассматривать комиссия под председательством руководителя южноуральского минпрома. В её состав входят представители областного Законодательного Собрания и челябинских отделений таких общественных объединений, как «Союз машиностроителей России», «Опора России», «Деловая Россия» и «Союз промышленников и предпринимателей».

Уже к первому сентября комиссия подведёт итоги основного этапа конкурса и не позднее 30 сентября назовёт победителя.