В Челябинской области открыта вакансия министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов

Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Политика

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил об открытом конкурсе на замещение вакантной должности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Отбор кандидатов пройдет в три этапа: заочный, тестирование и собеседование.

– Это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдётся компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала, – сказал Алексей Леонидович.

На заочном этапе, который начался вчера и продлится до 23 августа, претендентам необходимо лично подать документы в управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 27.

Затем кандидаты на должность министра пройдут тестирование. После завершения первых двух этапов будет составлен рейтинг кандидатов.

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными.