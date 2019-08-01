В Челябинской области открыта вакансия министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Политика 0 Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил об открытом конкурсе на замещение вакантной должности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Отбор кандидатов пройдет в три этапа: заочный, тестирование и собеседование. – Это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдётся компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала, – сказал Алексей Леонидович. На заочном этапе, который начался вчера и продлится до 23 августа, претендентам необходимо лично подать документы в управление государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 27. Затем кандидаты на должность министра пройдут тестирование. После завершения первых двух этапов будет составлен рейтинг кандидатов. Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить